Барселона потеряла Серхи Роберто на длительный срок

Барселона может столкнуться с кадровыми проблемами на правом фланге.

Медицинский персонал каталонского гранда диагностировал у Серхи Роберто травму подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт клуба.

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Восстановление 28-летнего хавбека может занять до месяца. В текущем сезоне Примеры Роберто провел 22 матча, в которых отличился голом и двумя ассистами.

Стоит отметить, на следующей неделе каталонский клуб ожидает встреча с Наполи в рамках плей-офф Лиги чемпионов и Эль Класико против Реала.

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