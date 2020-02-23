Барселона потеряла Серхи Роберто на длительный срок

Овертайм — 12:00 374
-
"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"
-
Динамо – Ворскла: Максимов переигрывает Михайличенко, VAR не понадобился несмотря на отмену гола, герои сборов тянутУкраина — 22 фев 2399
-
Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция драматичного матча УПЛ – как это былоУкраина — 22 фев 1532
-
Мариуполь и Заря возобновили УПЛ победой команды Скрипника – гол дебютанта, ассист и шедевр динамовцевУкраина — 22 фев 667
-
Барселона может провести досрочные выборы президентаИспания — 21 фев 381