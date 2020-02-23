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Барселона втратила Серхі Роберто на тривалий термін

16:47 17 Читать на русском
Барселона втратила Серхі Роберто на тривалий термін
Серхі Роберто / Фото ФК Барселона

Барселона може зіткнутись з кадровими проблемами на правому фланзі.

Медичний персонал каталонського гранда діагностував у Серхі Роберто травму підколінного сухожилля, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відновлення 28-річного хавбека може зайняти до місяця. В поточному сезоні Прімери Роберто провів 22 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

Варто відзначити, наступного тижня на каталонський клуб очікує зустріч із Наполі в рамках плей-офф Ліги чемпіонів та Ель Класіко проти Реала.

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Теги
Серхі Роберто Серхі Роберто Барселона Барселона Іспанія
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