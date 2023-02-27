Звездный нападающий Барселоны Роберт Левандовски не будет помощником для Хави Эрнандеса и его штаба в ближайших поединках.

Похоже, у "блаугранаса" черная полоса – вылет из Лиги Европы от Манчестер Юнайтед, поражение от Альмерии (0:1) в Ла Лиге накануне, а теперь еще и потеря главной звезды.

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Роберт Левандовски провел весь выездной матч 23-го тура Примеры, но получил повреждение. Пресс-служба Барсы сообщила, что медики диагностировали ему перегрузку бицепса левого бедра. Поляк выбыл из тренировочного процесса.

По информации Marca , бомбардир точно не сыграет против Реала в полуфинале Кубка Испании 2 марта и вообще может отсутствовать около двух недель. Следовательно, под большим вопросом еще дуэли с Валенсией и Атлетиком.

В 2023 году Левандовски уже пропустил три поединка, но не из-за травмы, а из-за дисквалификации, которую получил за оскорбительный жест в сторону арбитра. В общей сложности 34-летний нападающий провел 31 матч в сезоне (25 голов и 6 ассистов).

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