Казалось, ничья в мадридском дерби должна была мотивировать Барселону приложить максимум усилий, чтобы увеличить отрыв от Реала до 10 очков. Вместо этого каталонцы потерпели лишь второе поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Барселона сенсационно проиграла Альмерии – подопечные Хави выдали один из худших матчей сезона

Альмерия до отчетного матча находилась в зоне вылета, но смогла шокировать фаворита. Все решил гол Эль-Билаля Туре. Хотя следует заметить, что более справедливым итогом встречи была бы ничья. Барселона как минимум на один гол таки наиграла.