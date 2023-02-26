Сенсационный триумф аутсайдера в видеообзоре матча Альмерия – Барселона – 1:0
26 февраля 22:56 - Читати українською
Альмерия неожиданно одолела Барселону в рамках 23 тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Казалось, ничья в мадридском дерби должна была мотивировать Барселону приложить максимум усилий, чтобы увеличить отрыв от Реала до 10 очков. Вместо этого каталонцы потерпели лишь второе поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги.
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Альмерия до отчетного матча находилась в зоне вылета, но смогла шокировать фаворита. Все решил гол Эль-Билаля Туре. Хотя следует заметить, что более справедливым итогом встречи была бы ничья. Барселона как минимум на один гол таки наиграла.
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