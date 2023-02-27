Зірковий нападник Барселони Роберт Лєвандовскі не буде помічником для Хаві Ернандеса та його штабу в найближчих поєдинках.

Схоже, у "блаугранас" чорна смуга – виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед, поразка від Альмерії (0:1) у Ла Лізі напередодні, а тепер ще й втрата головної зірки.

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Роберт Лєвандовскі провів увесь виїзний матч 23-го туру Прімери, але зазнав пошкодження. Прес-служба Барси повідомила, що медики діагностували йому перевантаження біцепса лівого стегна. Поляк вибув з тренувального процесу.

За інформацією Marca, бомбардир точно не зіграє проти Реала у півфіналі Кубка Іспанії 2 березня і взагалі може бути відсутнім близько двох тижнів. Відтак, під великим питанням ще дуелі з Валенсією й Атлетіком.

У 2023 році Лєвандовскі вже пропустив три поєдинки, але не через травму, а через дискваліфікацію, яку отримав за зневажливий жест у бік арбітра. Загалом же 34-річний нападник провів 31 матч у сезоні (25 голів та 6 асистів).

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