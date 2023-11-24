Хаві не зможе розраховувати на ще одного гравця основи Барселони у матчі 14-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

У лазареті Барселони поповнення – до травмованих Серхі Роберто та Гаві додався Марк-Андре тер Штеген, повідомляє Diario Sport.

Барселона підтвердила жахливий діагноз Гаві – хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024

Голкіпер досі відчуває дискомфорт через пошкодження, якого зазнав у розташуванні збірної Німеччини. Таким чином, ворота "блаугранас" у матчі проти Райо Вальєкано захищатиме Іньякі Пенья. Цілком імовірно, що німець не зіграє і в матчі Ліги чемпіонів проти Порту (28 листопада).

Додамо, що тер Штеген зіграв у 17 матчах за Барселону цього сезону, в яких пропустив 15 разів, а у 8 поєдинках втримав ворота на замку.

Німеччина програла принциповому сусідові – другий поспіль провал Бундестім, зірка Баварії вилучений уперше в кар'єрі