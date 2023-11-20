Полузащитник Барселоны Гави не поможет каталонцам в течение длительного периода времени.

Барселона на своем официальном сайте сообщила, что у Гави обнаружили полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и травма внешнего мениска.

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В ближайшие дни хавбека прооперируют, после чего станут известны более точные сроки восстановления. Предварительный осмотр установил, что Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев. Таким образом, звезда Барселоны пропустит оставшиеся матчи группового этапа Лиги чемпионов и плей-офф турнира, если каталонцы туда пробьются. Полузащитник рискует даже пропустить Евро-2024, которое состоится летом 2024-го.

К слову, Гави сыграл в 15 матчах за Барселону в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

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