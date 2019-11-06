Барселона потеряла Альбу из-за рецидива травмы – защитник также пропустит матчи сборной Испании

Левому защитнику Барселоны Жорди Альбе снова придется пропустить определенную часть чемпионата из-за повреждения задней поверхности бедра.

Защитник получил рецидив травмы в матче 4 тура Лиги чемпионов против Славии, информирует Marca.

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Альба был заменен в перерыве из-за дискомфорта в мышцах задней поверхности бедра. Опасения относительно новой травмы подтвердились – 30-летний игрок пропустит ближайшие матчи Барселоны. Также представитель каталонского клуба не поможет сборной Испании в двух заключительных турах отбора Евро-2020 против Мальты и Румынии. После международного перерыва Барселона проведет матч Примеры против Леганеса (23 ноября) и в Лиге чемпионов против Боруссии Д (27 ноября). Вероятно, Альба не успеет восстановиться и до тех пор.

Напомним, что звездный латераль Барселоны пропустил три недели в начале текущего сезона из-за проблем с бедром.

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