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Барселона потеряла Альбу из-за рецидива травмы – защитник также пропустит матчи сборной Испании

12:26 20 Читати українською
Барселона потеряла Альбу из-за рецидива травмы – защитник также пропустит матчи сборной Испании
Жорди Альба / Reuters

Левому защитнику Барселоны Жорди Альбе снова придется пропустить определенную часть чемпионата из-за повреждения задней поверхности бедра.

 

Защитник получил рецидив травмы в матче 4 тура Лиги чемпионов против Славии, информирует Marca.

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Альба был заменен в перерыве из-за дискомфорта в мышцах задней поверхности бедра. Опасения относительно новой травмы подтвердились – 30-летний игрок пропустит ближайшие матчи Барселоны. Также представитель каталонского клуба не поможет сборной Испании в двух заключительных турах отбора Евро-2020 против Мальты и Румынии. После международного перерыва Барселона проведет матч Примеры против Леганеса (23 ноября) и в Лиге чемпионов против Боруссии Д (27 ноября). Вероятно, Альба не успеет восстановиться и до тех пор.

Напомним, что звездный латераль Барселоны пропустил три недели в начале текущего сезона из-за проблем с бедром.

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