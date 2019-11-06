Барселона втратила Альбу через рецидив травми – захисник також пропустить матчі збірної Іспанії

Лівому захиснику Барселони Жорді Альбі знову доведеться пропустити певну частину чемпіонату через пошкодження задньої поверхні стегна.

Оборонець зазнав рецидиву травми у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Славії, інформує Marca.

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Альба був замінений у перерві через дискомфорт у м'язах задньої поверхні стегна. Побоювання щодо нової травми підтвердились – 30-річний гравець пропустить найближчі матчі Барселони. Також представник каталонського клубу не допоможе збірній Іспанії у двох заключних турах відбору Євро-2020 проти Мальти та Румунії. Після міжнародної перерви Барселона проведе матч Прімери проти Леганеса (23 листопада) і в Лізі чемпіонів проти Борусії Д (27 листопада). Імовірно, Альба не встигне відновитись і до цього часу.

Нагадаємо, що зірковий латераль Барселони пропустив три тижні на початку поточного сезону через проблеми зі стегном.

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