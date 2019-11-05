"Игроки Барселоны – марионетки в руках Лобановского": испанская пресса о 0:4 от легендарного Динамо на Камп Ноу

22 года назад киевское Динамо одержало одну из самых красивых побед в своей истории, разбив Барселону на Камп Ноу со счетом 4:0. "Футбол 24" выбрал самые сильные цитаты каталонского издания La Vanguardia, которое уничтожало команду Луи ван Гала на следующий день.

Барселона – Динамо – 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (с пенальти), Ребров, 79

Барселона: Байя – Феррер, Коуту, Серхи, Райцигер – Гарсия (Надаль, 71), Чирич, Селадес – Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо

Динамо: Шовковский – Лужный (Волосянко, 59) Головко, Ващук, Дмитрулин – Калитвинцев (Максимов, 46), Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич, Косовский – Шевченко, Ребров

Удаление: Серхи, 47

Реакція La Vanguardia

Киевское Динамо налетело на Камп Ноу, как отряд казаков, и нанесло Барселоне мощный удар на глазах всей Европы.

"Блаугранас" попрощались с Лигой чемпионов, потерпев крах с историческим результатом. Чувство неполноценности сопровождалось сильными страданиями.

Зрители больше не могли на это смотреть. Если бы поединок еще немного затянулся, на трибунах остались бы только приглашенные в VIP-ложу, представители полиции и около ста украинских фанатов. Словом, на Камп Ноу была бы такая же пустота, как в игре Барселоны, которая пропустили четыре мяча от невероятного Динамо.

Масштабы вчерашней катастрофы нельзя оправдывать серьезными кадровыми проблемами после победного Эль Классико, ведь в Киеве, с меньшими потерями, команда выглядела не лучше.

Футболисты киевского клуба бились, как казаки под предводительством Шевченко. Они показали спектакль на Камп Ноу. Преимущество Динамо было столь же ощутимым, как 0:7 по сумме двух матчей.

Барса пыталась высоко поднять линию обороны, чтобы защитить себя от контратак бывших "советов", но все было бесполезно. Они идеально играли в одно касание, с точностью великих мастеров.

Три героя матча против Реала (Феррер, Райцигер и Серхи) были похожи на марионеток в руках Лобановского – титулованного тренера-ветерана, который снова переиграл молодого ван Гаала.

Безумная мобильность игроков Динамо позволила им достаточно легко нивелировать барселонский контроль мяча.

Тактика украинской команды не могла быть проще: они плели паутину у своих ворот, пытаясь поймать Фигу, Джованни и Ривалдо на многочисленных попытках обыгрышей, а затем стремительно переходили центр поля с помощью одной-двух передач.

Лобановский продемонстрировал большую тактическую мудрость, как дома, так и в гостях, приняв роль слабой команды и заставив Барселону, с хаосом в защите, сделать харакири.

Динамо отметилось высоким индивидуальным мастерством, прежде всего, у фантастического Шевченко – 21-летнего нападающего, который оценивается в 3 миллиона евро.

Феерил не только Шевченко. 4-й, 14-й, 11-й и 8-й номера также были солистами первой величины в команде, сочетающей совершенную коллективную структуру с индивидуальным блеском футболистов.

Барселоне не хватало абсолютно всего. Мы опять не поняли, кто был центральным полузащитником (Феррер? Серхи? Оскар?), кто играл впереди (Чирич? Джованни?). Команда ван Гала дала мастер-класс негативного универсализма – ни один футболист не знал, что ему нужно делать.

Мало кто унижал Барсу похожим образом в европейских турнирах. 0:7 – это катастрофа, о которой забудут не скоро. Мы потеряли "европейское гражданство".

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