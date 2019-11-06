Бускетс не смог доиграть матч против Славии из-за проблем с желудком

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс был вынужден досрочно покинуть поле в матче 4 тура Лиги чемпионов против Славии (0:0).

Полузащитник каталонцев столкнулся с проблемами желудка и попросил замену, информирует Sport.

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Прямо на поле у Бускетса началось головокружение, и в середине второго тайма он уступил место Ивану Ракитичу. После игры опорника обследовали клубные врачи, которые попытаются найти причину плохого самочувствия 31-летнего игрока. Вероятно, Бускетсу придется пропустить следующий матч Примеры против Сельты, который состоится 9 ноября.

Напомним, что в матче со Славией травмировался и Жорди Альба, которого заменили в перерыве из-за повреждения бедра.

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