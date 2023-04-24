Новий стадіон Барселони під назвою Espai Barça обійдеться клубу в 1,450 мільярдів євро.

Новий стадіон буде повністю готовий у 2026 році, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Проєкт будівництва фінансуватимуть близько 20 інвестиційних компаній.

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Повідомляється, що Барселона погашатиме цей кредит після завершення робіт на стадіоні, використовуючи дохід, отриманий від Камп Ноу. Очікується, що дохід "блаугранас" становитиме 247 мільйонів євро на рік.

Згідно з джерелом, терміни повернення боргів різним інвесторам коливаються – від 5 до 24 років.

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