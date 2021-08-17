Каталонский клуб оставил чемпиону мира два варианта ухода из Камп Ноу, информирует Sport.es.

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Первый – за неделю выбрать одно из предложений и благополучно переходить в другую команду. Второй – расторжение контракта и позорное изгнание (так уже сделали с хавбеком Матеусом). Ранее Умтити выпросил у Барселоны шанс проявить себя в течение межсезонья, но вообще не смог убедить Рональда Кумана. Руководство клуба рассчитывало на мирное прощание, однако француз решил проявить свой нрав.

Напомним, 5 лет назад Барселона заплатила Лиону за Умтити 25 млн евро. Последние сезоны защитника были испорчены постоянными травмами, поэтому "блаугранас" стремятся избавиться от игрока.

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