Лапорта ждет новых самопожертвований от лидеров Барселоны – клубу до сих пор не хватает денег на регистрацию Агуэро
Президент Барселоны Жоан Лапорта надеется на поддержку ветеранов команды в решении финансовых вопросов.
"Мы уже согласовали уменьшение зарплаты Жерара Пике. Он – настоящий игрок клуба, любит Барсу и увидел непростую ситуацию, в которой мы оказались.
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Это позволило нам подписать Эрика Гарсию и Мемфиса Депая. Впрочем, Агуэро еще не зарегистрирован, и мы надеемся, что некоторые другие лидеры помогут нам. Они уже ведут переговоры", – приводит слова Лапорты Ole.
Напомним, Барселона до сих пор не вписывается в зарплатный лимит Ла Лиги, из-за которого пришлось отпустить даже Лионеля Месси. Каталонцы надеются продать еще несколько игроков до закрытия трансферного окна.
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