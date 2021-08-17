"Мы уже согласовали уменьшение зарплаты Жерара Пике. Он – настоящий игрок клуба, любит Барсу и увидел непростую ситуацию, в которой мы оказались.

Барселона и Арсенал могут устроить обмен опальными звездами

Это позволило нам подписать Эрика Гарсию и Мемфиса Депая. Впрочем, Агуэро еще не зарегистрирован, и мы надеемся, что некоторые другие лидеры помогут нам. Они уже ведут переговоры", – приводит слова Лапорты Ole.

Напомним, Барселона до сих пор не вписывается в зарплатный лимит Ла Лиги, из-за которого пришлось отпустить даже Лионеля Месси. Каталонцы надеются продать еще несколько игроков до закрытия трансферного окна.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує