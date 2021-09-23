Барселона попытается заманить Погба бесплатно
23:08 - Читати українською
Звезда Манчестер Юнайтед Погба имеет шанс оказаться в Каталонии.
Барселона заинтересована в подписании полузащитника МЮ Поля Погба, сообщает Diario Sport.
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Так как у каталонского клуба сейчас трудное финансовое положение, они надеются, что француз присоединится к "блаугрнас" летом на правах свободного агента, когда контракт Поля и Юнайтед завершится. Также полузащитнику придется снизить свои аппетиты по зарплате.
Среди потенциальных претендентов на Погба СМИ называли Ювентус и Реал.
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