Барселона заинтересована в подписании полузащитника МЮ Поля Погба, сообщает Diario Sport.

Удержать деньгами: Манчестер Юнайтед предложит Погба контракт с рекордной для АПЛ зарплатой

Так как у каталонского клуба сейчас трудное финансовое положение, они надеются, что француз присоединится к "блаугрнас" летом на правах свободного агента, когда контракт Поля и Юнайтед завершится. Также полузащитнику придется снизить свои аппетиты по зарплате.

Среди потенциальных претендентов на Погба СМИ называли Ювентус и Реал.

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