Барселона зацікавлена у підписанні півзахисника МЮ Поля Погба, повідомляє Diario Sport.

Втримати грошима: Манчестер Юнайтед запропонує Погба контракт з рекордною для АПЛ зарплатнею

Позаяк у каталонського клубу зараз скрутне фінансове становище, вони сподіваються, що француз приєднається до "блаугрнас" влітку на правах вільного агента, коли контракт Поля з Юнайтед завершиться. Також півзахиснику доведеться знизити свої апетити щодо зарплати.

Серед потенційних претендентів на Погба ЗМІ називали Ювентус та Реал.

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