Барселона спробує заманити Погба безкоштовно
23:04 - Читать на русском
Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба має шанс опинитись у Каталонії.
Барселона зацікавлена у підписанні півзахисника МЮ Поля Погба, повідомляє Diario Sport.
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Позаяк у каталонського клубу зараз скрутне фінансове становище, вони сподіваються, що француз приєднається до "блаугрнас" влітку на правах вільного агента, коли контракт Поля з Юнайтед завершиться. Також півзахиснику доведеться знизити свої апетити щодо зарплати.
Серед потенційних претендентів на Погба ЗМІ називали Ювентус та Реал.
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