Барселона попытается использовать Дембеле для трансфера звезды Серии А

Испанская Барселона, похоже, готова на все, чтобы усилить атакующую линию забивным форвардом из чемпионата Италии.

"Блаугранас" готовы включить в сделку по покупке нападающего Интера Лаутаро Мартинеса своего вингера Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

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Идея с обменом аргентинского нападающего на нескольких игроков Барселоны с доплатой существует давно. Ранее "нерадзурри" рассматривали вариант с переездом на Апеннины Семеду, Тодибо, Ракитича, Видаля или Аленьи. Трансфер Дембеле может быть выгодным и для Барсы, и для самого француза. Наставник каталонцев Кике Сетьен не видит для него будущего на Камп Ноу, а конкуренция в линии атаки в сезоне 2020/21 лишь возрастет.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. Из-за тяжелой травмы он не будет играть до лета.

В свою очередь Лаутаро Мартинес является одним из лидеров Интера. В активе форварда 22 матча в Серии А, в которых он забил 11 мячей.

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