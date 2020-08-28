Уругваец требует 25 млн евро за досрочный разрыв контракта с каталонским грандом, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Суарес отреагировал на слухи относительно своего ухода из Барселоны

Соглашение Суареса рассчитано еще на один сезон, однако Рональд Куман не собирается делать ставку на 33-летнего нападающего. Ситуацией может воспользоваться Ювентус – туринцы предложат ветерану хорошую зарплату и подпишут на правах свободного агента. Таким образом, один из лучших друзей Месси может стать одноклубником Роналду.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Луис Суарес провел 36 матчей, отличился 21 голом и 12 ассистами.

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