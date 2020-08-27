"Люди говорят разное обо мне. И делают это люди, которые не имеют ко мне отношения уже несколько лет. Когда придет время, я сам обо всем расскажу", – написал Суарес в своем Instagram, добавив хэштег не всё правдиво.

Барселона выбрала двух кандидатов на замену Суаресу

Напомним, новый наставник Барселоны Рональд Куман заявил, что не рассчитывает на уругвайского форварда и готов его продать.

К слову, Суарес присоединился к каталонского клуба летом 2014 года, сыграл за "блаугранас" 283 матча, в которых отметился 198 голами, что является третьим результатом в истории Барселоны.

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