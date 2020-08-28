Уругваєць вимагає 25 млн євро за достроковий розрив контракту з каталонським грандом, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Суарес відреагував на чутки щодо свого відходу з Барселони

Угода Суареса розрахована ще на один сезон, однак Рональд Куман не збирається робити ставку на 33-річного нападника. Ситуацією може скористатися Ювентус – туринці запропонують ветерану хорошу зарплату і підпишуть на правах вільного агента. Таким чином, один з найкращих друзів Мессі може стати одноклубником Роналду.

Додамо, що у сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 36 матчів, відзначився 21 голом та 12 асистами.

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