Барселона зазнає жахливих збитків у разі розриву контракту із Суаресом – форварда чекають в Ювентусі
Форвард Луїс Суарес не збирається покидати Барселону без жодної фінансової компенсації.
Уругваєць вимагає 25 млн євро за достроковий розрив контракту з каталонським грандом, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.
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Угода Суареса розрахована ще на один сезон, однак Рональд Куман не збирається робити ставку на 33-річного нападника. Ситуацією може скористатися Ювентус – туринці запропонують ветерану хорошу зарплату і підпишуть на правах вільного агента. Таким чином, один з найкращих друзів Мессі може стати одноклубником Роналду.
Додамо, що у сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 36 матчів, відзначився 21 голом та 12 асистами.
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