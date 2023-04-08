Умтити перешел в Барселону 7 лет назад из Лиона. Он являлся основным защитником сборной Франции на триумфальном ЧМ-2018. Затем его подкосили травмы. В прошлом сезоне сыграл всего 1 матч за каталонцев.

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В конце концов Барселона была вынуждена отдать его Лечче в бесплатную аренду. В составе новичка Серии А Умтити наконец-то избавился от своих проблем и стал получать регулярную игровую практику. В нынешней кампании 29-летний француз уже сыграл 16 матчей.

Именно благодаря такой продуктивности Самюэль уже принес Барселоне деньги, сообщает OneFootball. Дело в том, что соглашение предполагает, что Лечче должен будет заплатить каталонцам 500 тысяч евро, если Умтити начнет хотя бы 15 матчей в стартовом составе. Вчерашний поединок с Наполи стал именно 15-м и автоматически активировал выплату бонусов для "сине-гранатовых".

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