Умтіті прийшов у Барселону 7 років тому з Ліона. Він був основним захисником збірної Франції на тріумфальному ЧС-2018. Потім його підкосили травми. У минулому сезоні зіграв лише 1 матч за каталонців.

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Зрештою, Барселона була змушена віддати його Лечче у безкоштовну оренду. У складі новачка Серії А Умтіті нарешті позбувся своїх проблем і став отримувати регулярну ігрову практику. В поточній кампанії 29-річний француз уже зіграв 16 матчів.

Саме завдяки такій продуктивності Самюель уже приніс Барселоні гроші, повідомляє OneFootball. Річ у тім, що угода передбачає, що Лечче повинен буде заплатити каталонцям 500 тисяч євро, якщо Умтіті почне бодай 15 матчів у стартовому складі. Вчорашній поєдинок з Наполі став саме 15-м та автоматично активував виплату бонусів для "синьо-гранатових".

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