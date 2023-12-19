Каталонцы в трех последних матчах дважды потерпели поражение и один раз сумели добыть ничью. Конечно, за такие неутешительные результаты главный тренер Барселоны Хави получил щедрую порцию критики. Считалось, что будущее испанского специалиста должно было быть поставлено под вопрос.

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Согласно информации Diario Sport, президент Барселоны Жоан Лапорта не рассматривает замену тренера и не позволит дискутировать на эту тему. Хави будет работать с командой минимум до лета, а дальнейшую судьбу специалиста определят по итогам сезона.

Лапорт уверен, что 43-летний испанец сможет с января продемонстрировать лучшие результаты, чем те, которые сейчас есть у Барселоны. Руководство каталонцев сохраняет веру, что их команде удастся завоевать титул чемпиона Испании и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Лапорта видит, что Хави поддерживают игроки, а это может сыграть ключевую роль в достижении целей команды. Президент Барселоны заверил тренера, что сделает все, чтобы помочь ему.

Напомним, что каталонцы сейчас находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги с 35 баллами. Барселона отстает от лидирующей Жироны на девять очков.

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