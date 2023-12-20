Барселона знову зіткнулася з травмою ключового гравця, який тільки нещодавно відновився.

На тренуванні Педрі отримав удар по правій нозі та відчув дискомфорт. Півзахисник вже пройшов попереднє обстеження, яке підтвердило пошкодження.

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Як інформує AS, 21-річний іспанець пропустить щонайменше два-три тижні. Таким чином він не зіграє в матчі проти Альмерії, який запланований на 20 грудня. Педрі пропустить також тур Барселони по США, де каталонці зіграють з Амерікою. Участь півзахисника у першому матчі 2024 року проти Лас-Пальмаса під питанням.

Педрі в поточному сезоні провів в лазареті 71 день. Він травмувався ще в серпні й тільки в листопаді зміг повернутися на поле. Загалом іспанець зіграв за Барселону у 11 матчах, в яких забив один гол та оформив один асист.

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