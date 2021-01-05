Игроки, персонал и тренерский штаб Барселоны сдали повторные анализы на наличие коронавируса – все результаты были отрицательными, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее в лагере "блаугранас" заявили, что двое работников тренерского штаба подхватили COVID-19, поэтому была проведена повторная проверка. Матч второго тура Ла Лиги Атлетик – Барселона, который запланирован на 6 января, состоится по расписанию.

После 16-ти туров Примеры Барса расположилась на 5-й строчке, отставая от лидера (Атлетико) на 10 очков.

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