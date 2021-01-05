Барселона отримала результати повторного тестування на COVID-19
Головний тренер Барси Рональд Куман отримав хороші новини від медперсоналу каталонців.
Гравці, персонал та тренерський штаб Барселони здали повторні аналізи на наявність коронавірусу – усі результати були негативними, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Раніше у таборі "блаугранас" заявили, що двоє працівників тренерського штабу підхопили COVID-19, тому було проведено повторну перевірку. Матч другого туру Ла Ліги Атлетік – Барселона, який запланований на 6 січня, відбудеться за розкладом.
Після 16-ти турів Прімери Барса розташувалась на 5-й сходинці, відстаючи від лідера (Атлетіко) на 10 очок.
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