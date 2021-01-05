Барселона вынуждена идти на отчаянные шаги, чтобы уберечь деньги для клубного бюджета.

Игроки "блаугранас" ехали на гостевой матч против Уэски в автобусе, чтобы не тратить лишние средства на самолет.

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Время поездки и перелета между городами почти одинаковое (3 часа), поэтому команда не должна была почувствовать дискомфорт. Благодаря таким действиям клуб сэкономил 30 тысяч евро. Барселона одержала минимальную победу и в хорошем настроении уехала домой.

Напомним, 26 января в каталонском клубе будут выбирать нового президента, которому придется решать острый экономический кризис.

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