Каталонцы уже зарегистрировали Эмерсона в Ла Лиге, информирует Mundo Deportivo. Ожидается, что завтра, 14 августа, будут зарегистрированы также Эрик Гарсия и Мемфис Депай.

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Три вышеупомянутых игрока уже смогут быть заявлены на воскресный матч первого тура против Реал Сосьедада. А вот с Серхио Агуэро пока не спешать. Форвард имеет проблемы со здоровьем, поэтому Барселона подождет с его регистрацией. Более того, они еще надеются заработать средства на трансферах "на выход".

Напомним, что именно из-за проблем с регистрацией контракта Лионеля Месси в Ла Лиге аргентинец покинул Барселону и перебрался в ПСЖ.

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