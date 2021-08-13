Каталонці вже зареєстрували Емерсона у Ла Лізі, інформує Mundo Deportivo. Очікується, що завтра, 14 серпня, будуть зареєстровані також Ерік Гарсія й Мемфіс Депай.

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Три вищезгадані гравці вже зможуть бути заявлені на недільний матч першого туру проти Реал Сосьєдада. А от з Серхіо Агуеро поки не поспішатимуть. Форвард має проблеми зі здоров'ям, а тому Барселона почекає з його реєстрацією. Ба більше, вони ще сподіваються заробити кошти на трансферах "на вихід".

Нагадаємо, що саме через проблеми із реєстрацією контракту Ліонеля Мессі в Ла Лізі аргентинець покинув Барселону та перебрався в ПСЖ.

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