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Барселона получила предложение о трансфере Фати за 100 миллионов евро

13:20 85 Читати українською
Барселона получила предложение о трансфере Фати за 100 миллионов евро
Фати и Месси / фото Барселона

Молодой нападающий Барселоны Ансу Фати мог принести своему клубу огромные деньги.

В Барселону поступило предложение продать 17-летнего форварда за 100 млн евро от неназванного европейского клуба, сообщает AS со ссылкой на Sport.

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Сообщается, что президент "сине-гранатовых" Хосеп-Мария Бартомеу сразу заблокировал сделку, поэтому переговоры между клубами даже не стартовали. Даже затруднительна финансовая ситуация не способна убедить Барселону попрощаться со своим талантом.

Напомним, форвард является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны Ансу Фати Ансу Фати
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