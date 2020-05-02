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"Бомба" Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов

12:00 115 Читати українською
"Бомба" Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов
Рашфорд и Санчо / Diario AS

Испанская Барселона нашла неожиданный вариант усиления состава из-за трудностей с потенциальным трансфером форварда французского Пари Сен-Жермен Неймара.

"Блаугранас" обратили внимание на вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает Sport.es.

Боруссия Д нашла замену Санчо в Барселоне

На Камп Ноу в англичанине видят альтернативу Неймару. Он моложе и дешевле бразильца. "Шмели" попросят за 20-летнего исполнителя ориентировочно 130 млн евро. Частью сделки может стать талант Барсы Ансу Фати, который по манере игры похож на Санчо.

Возвращение Неймара в Барселону стало маловероятным из-за ряда факторов – аппетиты ПСЖ, возраст бразильца и рост уровня травматичности во Франции. Единственным его преимуществом над Санчо является вопрос адаптации. Англичане, как правило, трудно приживаются в Испании.

К слову, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел 23 матча в Бундеслиге, в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

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