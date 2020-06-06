Барселона отримала пропозицію щодо трансферу Фаті за 100 мільйонів євро

Молодий нападник Барселони Ансу Фаті міг принести своєму клубу величезні гроші.

В Барселону надійшла пропозиція продати 17-річного форварда за 100 млн євро від неназваного європейського клубу, повідомляє AS з посиланням на Sport.

"Бомба": Барселона визначилась із альтернативою Неймару – спадкоємець Мессі буде списаний в кузню талантів

Повідомляється, що президент "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу відразу заблокував операцію, тому переговори між клубами навіть не стартували. Навіть скрутна фінансова ситуація не здатна переконати Барселону попрощатися зі своїм талантом.

Нагадаємо, форвард є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4-ма голами та асистом.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу