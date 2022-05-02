Специалист сообщил, что у Барселоны есть хорошие шансы переподписать Усмана Дембеле и Хави. А вот что касается возможного подписания Левандовски, Алемани решил не отступать от своего вектора поведения. Ранее он уже заявлял, что каталонцы пока не контактировали с окружением форварда Баварии.

Барселона нашла альтернативу Холанду и Левандовски – каталонцы хотят спасать 100-миллионного пленника из Челси

"Усман Дембеле и Гави хотят остаться здесь – это действительно важно. Мы сделаем все возможное, чтобы они оба остались в Барсе. У нас есть ограничения на зарплатный бюджет, поэтому нужно быть осторожными. Мы сделаем все возможное.

Встречи с агентом Левандовски не было. Также я не люблю говорить о переговорном процессе – это что-то личное. Мы не любим обсуждать игроков, имеющих контракты с другими клубами", – приводит слова Алемани AS.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій