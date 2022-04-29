Каталонцы обратили свое внимание на нападающего Челси Ромелу Лукаку, сообщает Marca.

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Холанд и Левандовски были более приоритетными вариантами для Барселоны, однако зарплатные аппетиты обоих игроков не слишком вписываются в нынешние возможности "кулес". Трансфер Лукаку также не выглядит простым, хотя здесь может помочь его сложная ситуация в Челси и откровенное желание сторон разойтись.

Прошлым летом лондонцы заплатили Интеру за бельгийца более 100 млн фунтов, однако тот совсем не оправдывает инвестиций. Лукаку публично жаловался на главного тренера Томаса Тухеля, а на поле не сверкает – 12 голов и 2 ассиста в 40 матчах (часто только выходы на замену). Возможно, Барселона и Челси найдут сложную схему выплат на несколько лет, чтобы Ромелу таки перебрался на Камп Ноу.

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