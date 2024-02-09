Национальный высокий суд (AN) постановил, что каталонцам придется выплатить почти 23 миллиона евро в качестве подоходного налога с 2012 по 2015 год.

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Как сообщает AS, Барселона выплачивала вознаграждение агентам игроков. Суд постановил, что услуги были предоставлены именно футболистам, а не клубу, поэтому взаимоотношения "блаугранас" с агентами имеют характер трудового дохода, который должен облагаться налогом в момент выплаты.

Цифра в 23 миллиона складывается из общей суммы налогового расчета, составившей 8 764 118 евро, плюс штраф за четыре года.

Руководство Барселоны обжалует решение суда. Стоит заметить, что каталонцы и так переживают финансовые трудности, из-за чего может продать лидера команды Френки де Йонга, поскольку он не планирует снижать свою зарплату.

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