Барселона отримала черговий удар по фінансовому становищу – суд зобов'язав каталонців виплатити значну суму податків
Керівництву Барселони доведеться шукати гроші, щоб задовольнити рішення суду.
Національний високий суд (AN) постановив, що каталонцям доведеться виплатити майже 23 мільйони євро як прибутковий податок з 2012 по 2015 рік.
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Як повідомляє AS, Барселона виплачувала винагороду агентам гравців. Суд постановив, що послуги були надані саме футболістам, а не клубу, тому взаємини "блаугранас" з агентами мають характер трудового доходу, який повинен оподатковуватися в момент виплати.
Цифра у 23 мільйони складається із загальної суми податкового розрахунку, що склала 8 764 118 євро, плюс штраф за чотири роки.
Керівництво Барселони оскаржить рішення суду. Варто зауважити, що каталонці й так переживають фінансові труднощі, через що може продати лідера команди Френкі де Йонга, оскільки він не планує знижувати свою зарплатню.
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