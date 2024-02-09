Національний високий суд (AN) постановив, що каталонцям доведеться виплатити майже 23 мільйони євро як прибутковий податок з 2012 по 2015 рік.

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Як повідомляє AS, Барселона виплачувала винагороду агентам гравців. Суд постановив, що послуги були надані саме футболістам, а не клубу, тому взаємини "блаугранас" з агентами мають характер трудового доходу, який повинен оподатковуватися в момент виплати.

Цифра у 23 мільйони складається із загальної суми податкового розрахунку, що склала 8 764 118 євро, плюс штраф за чотири роки.

Керівництво Барселони оскаржить рішення суду. Варто зауважити, що каталонці й так переживають фінансові труднощі, через що може продати лідера команди Френкі де Йонга, оскільки він не планує знижувати свою зарплатню.

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