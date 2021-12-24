Нападающий Барселоны Люк де Йонг, скорее всего, уже этой зимой покинет каталонский клуб.

Барселона настроена досрочно завершить аренду Люка де Йонга уже этой зимой, сообщает журналист Mundo Deportivo Микель Бласкес.

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Продолжить карьеру нидерландец может в составе аутсайдера Ла Лиги Кадисе. Правда, неизвестно, переберется ли он на правах аренды, или Севилья окончательно отпустит игрока. Уже сообщалось, что в услугах форварда заинтересовался Фенербахче.

Люк де Йонг присоединился к Барселоне прошлым летом, провел за команду 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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