Барселона отримала новий варіант позбутись Люка де Йонга
Нападник Барселони Люк де Йонг, скоріш за все, вже цієї зими покине каталонський клуб.
Барселона налаштована достроково завершити оренду Люка де Йонга вже цієї зими, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Мікель Бласкес.
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Продовжити кар'єру нідерландець може у складі аутсайдера Ла Ліги Кадісі. Щоправда, наразі невідомо, чи перебереться він на правах оренди, або Севілья остаточно відпустить гравця. Вже повідомлялось, що у послугах форварда зацікавився Фенербахче.
Додамо, що Люк де Йонг приєднався до Барселони минулого літа, провів за команду 11 матчів, у яких забив 1 гол.
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