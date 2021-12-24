Нападник Барселони Люк де Йонг, скоріш за все, вже цієї зими покине каталонський клуб.

Люк Де Йонг / фото з відкритих джерел

Барселона налаштована достроково завершити оренду Люка де Йонга вже цієї зими, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Мікель Бласкес.

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Продовжити кар'єру нідерландець може у складі аутсайдера Ла Ліги Кадісі. Щоправда, наразі невідомо, чи перебереться він на правах оренди, або Севілья остаточно відпустить гравця. Вже повідомлялось, що у послугах форварда зацікавився Фенербахче.

Додамо, що Люк де Йонг приєднався до Барселони минулого літа, провів за команду 11 матчів, у яких забив 1 гол.

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