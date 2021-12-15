Форвард Барселоны Люк де Йонг, права на которого принадлежат Севилье, в ближайшее время может покинуть испанскую Ла Лигу.

Севилья, владеющая правами на нидерландца, приняла предложение от Фенербахче, сообщает Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" планируют расторгнуть соглашение с де Йонгом уже этой зимой, а сама Севилья также не имеет планов по поводу нападающего. Фенербахче изучает возможность его подписать, чтобы усилить атакующий потенциал команды.

Добавим, что Люк де Йонг присоединился к Барселоне прошлым летом, провел за команду 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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