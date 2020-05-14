Барселона получила козырь в борьбе за Лаутаро – форвард шокировал Интер ультиматумом

Аргентинский форвард Интера Лаутаро Мартинес пытается приблизить свой трансфер в Барселону.

После успешных выступлений в Серии А Лаутаро стал желанной целью для европейских грандов. Однако, больше всего шансов подписать аргентинца имеет Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, 22-летний нападающий настроен перейти только в каталонский клуб и не будет рассматривать другие предложения. "Барса или ничего", – именно такая позиция в Лаутаро, на которого также претендуют Манчестер Сити, ПСЖ и Реал.

Отмечается, что Интер готов продать своего игрока, сумма отступных за которого составляет 111 млн евро. "Нерадзурри" хотят получить эту сумму полностью, что откроет миланцам новые возможности на трансферном рынке. Однако, категорическая позиция Мартинеса все усложняет, поскольку Барселона не может платить такие деньги, пытаясь включить в соглашение своих игроков.

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