Барселона и Интер согласовали формулу трансфера Лаутаро – сделку могут закрыть до конца мая

Трансфер аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону все ближе.

Каталонцы рассчитывают окончательно согласовать переход до конца мая. Клубам наконец-то удалось достичь консенсуса по формуле соглашения, сообщает Sport.es.

Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого форварда

По информации издания, Интер получит за своего игрока 60 миллионов евро и двух футболистов "сине-гранатовых". Ожидается, что ими станут Артуро Видаль и Нелсон Семеду, однако возможны и другие варианты

Ранее миланцы требовали за Лаутаро 111 млн евро – сумму отступных, прописанную в его контракте. Сам аргентинец договорился с испанцами о личном контракте еще в феврале. К слову, в нынешнем сезоне форвард провел за "нерадзурри" 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко