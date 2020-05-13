toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВСКИЙ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

Барселона и Интер согласовали формулу трансфера Лаутаро – сделку могут закрыть до конца мая

13:24 66 Читати українською
Барселона и Интер согласовали формулу трансфера Лаутаро – сделку могут закрыть до конца мая
Лаутаро Мартинес / Getty images

Трансфер аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону все ближе.

Каталонцы рассчитывают окончательно согласовать переход до конца мая. Клубам наконец-то удалось достичь консенсуса по формуле соглашения, сообщает Sport.es.

Барселона готова отказаться от Лаутаро и склоняется к подписанию другого форварда

По информации издания, Интер получит за своего игрока 60 миллионов евро и двух футболистов "сине-гранатовых". Ожидается, что ими станут Артуро Видаль и Нелсон Семеду, однако возможны и другие варианты

Ранее миланцы требовали за Лаутаро 111 млн евро – сумму отступных, прописанную в его контракте. Сам аргентинец договорился с испанцами о личном контракте еще в феврале. К слову, в нынешнем сезоне форвард провел за "нерадзурри" 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Милан выбрал тренера на следующий сезон – специалист требует огромную сумму на трансферы
06:00
386
Теги
Интер Интер Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Вильярреал
23:55
Реал Сосьедад
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук