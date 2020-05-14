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Барселона отримала козир у боротьбі за Лаутаро – форвард шокував Інтер ультиматумом

10:05 612 Читать на русском
Барселона отримала козир у боротьбі за Лаутаро – форвард шокував Інтер ультиматумом
Лаутаро Мартінес / Getty images

Аргентинський форвард Інтера Лаутаро Мартінес намагається наблизити свій трансфер у Барселону.

Після успішних виступів у Серії А Лаутаро став бажаною ціллю для європейських грандів. Проте, найбільше шансів підписати аргентинця має Барселона, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, 22-річний нападник налаштований перейти лише в каталонський клуб і не буде розглядати інші пропозиції. "Барса або нічого", – саме така позиція у Лаутаро, на якого також претендують Манчестер Сіті, ПСЖ та Реал.

Зазначається, що Інтер готовий продати свого гравця, сума відступних за якого складає 111 млн євро. "Нерадзуррі" хочуть отримати цю суму повністю, що відкриє міланцям нові можливості на трансферному ринку. Однак, категорична позиція Мартінеса все ускладнює, оскільки Барселона не може платити такі гроші, намагаючись включити в угоду своїх гравців.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

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Теги
Барселона Барселона Італія Інтер Інтер Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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