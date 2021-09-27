Защитник Жорди Альба и хавбек Педри вернулись в общую группу "блаугранас", сообщает журналистка Элена Кондис в своем твиттере.

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Оба вылетели из-за мышечных повреждений в середине сентября. Возвращение Педри прогнозировали как раз на поединок с Бенфикой. Зато Жорди Альба восстановился раньше – его ждали в лагере Барсы после международной паузы. В лазарете каталонцев остаются нападающие Дембеле, Брейтуэйт и Агуэро.

К слову, матч Бенфика – Барселона состоится в среду, 29 сентября. Начало поединка в 22:00. В свою очередь 20 октября и 2 ноября команда Рональда Кумана встретится с киевским Динамо.

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