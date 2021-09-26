Барселона разбила Леванте в матче 7-го тура Ла Лиги, а Ансу Фати совершил долгожданное возвращение. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов игры Барселона – Леванте на "Футбол 24".

Начало матча выдалось удачным для Барселоны – Депай благодаря дриблингу заработал пенальти, который реализовал на 6 минуте. Через 8 минут Люк де Йонг открыл счет голам за каталонцев, реализовав выход один на один.

Барселона разгромила Леванте и ворвалась в топ-5 Ла Лиги – феерический Депай и сказочное возвращение Фати

Барселона продолжила доминировать, а самым ярким игроком был Депай. А на 81 минуте на поле наконец появился Ансу Фати, который пропустил около года из-за тяжелой травмы. Испанец в компенсированное время отпраздновал свое возвращение голом из-за пределов штрафной, установив окончательный счет во встрече.