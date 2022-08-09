После Роберта Левандовски еще несколько игроков Барселоны захотели начать сезон с новыми цифрами на спине.

Ферран Торрес и Пьер-Эмерик Обамеянг в сезоне 2022/23 будут выступать под другими номерами, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Хавбек перешел с 19-го на 11-й, который в прошлом сезоне принадлежал Адаме Траоре. Обамеянг ранее выступал под номером 25, но теперь будет носить 17-й, который освободил Люк де Йонг. Скорее всего, габонец даже не думает покидать Барселону, несмотря на все слухи об интересе Челси.

Напомним, новый сезон для команды Хави начнется 13 августа домашним матчем против Райо Вальекано.

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