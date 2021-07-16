Руководство "блаугранас" изучает вариант с подписанием опытного кипера, сообщает Fichajes.

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На Камп Ноу для Оспины уготована роль дублера тер Штегена. Наполи готов выслушать конкретные предложения по продаже колумбийца, поскольку стремится обновить вратарскую линию. Альтернативные претенденты на роль второго голкипера Барсы – Жорди Масип (Вальядолид) и Серхио Асенхо (Вильярреал).

К слову, в сезоне 2020/21 Оспина провел 23 матча во всех турнирах, 10 из них – "сухие". На Копа Америка-2021 он провел 6 поединков и приложился к завоеванию бронзы сборной Колумбии.

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