Футболки изготовлены в нетрадиционных бледно-фиолетовых тонах.

"Фиалковый – это сочетание синего и красного цветов, которые являются символом борьбы за гендерное равенство. Дизайн формы сохранил традиционные полосы Барселоны с обеих сторон. Чтобы показать приверженность клуба к женским видам спорта, мы адаптировали мужскую фразу гимна клуба "Тots units fem força" (Вместе мы – сила) и отбили женскую версию рядом", – объясняет официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, в этом году женская команда Барсы будет праздновать 50-летие со своего первого поединка на Камп Ноу. Она является одним из первопроходцев среди женского футбола.

