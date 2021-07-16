Голкіпер італійського Наполі та збірної Колумбії Давід Оспіна потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

Керівництво "блаугранас" вивчає варіант із підписанням досвідченого кіпера, повідомляє Fichajes.

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На Камп Ноу для Оспіни вготована роль дублера тер Штегена. Наполі готовий вислухати конкретні пропозиції з продажу колумбійця, оскільки прагне оновити воротарську лінію. Альтернативні претенденти на роль другого голкіпера Барси – Жорді Масіп (Вальядолід) і Серхіо Асенхо (Вільяреал).

До слова, в сезоні 2020/21 Давід Оспіна провів 23 матчі в усіх турнірах, 10 із них – "сухі". На Копа Амеріка-2021 він провів 6 поєдинків і доклався до бронзи збірної Колумбії.

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