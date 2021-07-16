Барселона накинула оком на півфіналіста Копа Амеріка
Голкіпер італійського Наполі та збірної Колумбії Давід Оспіна потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.
Керівництво "блаугранас" вивчає варіант із підписанням досвідченого кіпера, повідомляє Fichajes.
Барселона показала нову гостьову форму – нетрадиційні кольори та важливий меседж
На Камп Ноу для Оспіни вготована роль дублера тер Штегена. Наполі готовий вислухати конкретні пропозиції з продажу колумбійця, оскільки прагне оновити воротарську лінію. Альтернативні претенденти на роль другого голкіпера Барси – Жорді Масіп (Вальядолід) і Серхіо Асенхо (Вільяреал).
До слова, в сезоні 2020/21 Давід Оспіна провів 23 матчі в усіх турнірах, 10 із них – "сухі". На Копа Амеріка-2021 він провів 6 поєдинків і доклався до бронзи збірної Колумбії.
Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною