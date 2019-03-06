Барселона подтвердила интерес к Де Лигту

Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу рассказал, что в клубе наблюдают за 19-летним защитником Аякса Маттейсом Де Лигтом.

"Действительно, Де Лигт находится в нашем трансферном списке. Мы всегда наблюдаем за талантливыми футболистами. В этом месяце мы обсудим эту тему.

Де Йонг объяснил, почему выбрал Барселону вместо ПСЖ

С трансфером Фрэнки де Йонга нам надо было спешить, ведь мы понимали, что на него претендовало немало клубов, которые хотели его видеть в своей команде", – передает слова Бартомеу Goal.

Напомним, одноклубник Де Лигта Фрэнки де Йонг подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года. Сообщается, что сумма трансфера – 75 млн евро, а с бонусами она может достичь 90. Контракт вступит в силу после завершения текущего сезона, до сих пор де Йонг продолжит выступления за Аякс.

Аякс вчера вместе с Де Лигтом и де Йонгом в красивом стиле переиграли Реал на Сантьяго Бернабеу со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактов