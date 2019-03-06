Барселона підтвердила інтерес до Де Лігта

Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу розповів, що в клубі спостерігають за 19-річним оборонцем Аякса Маттейсом Де Лігтом.

"Дійсно, Де Лігт знаходиться у нашому трансферному списку. Ми завжди спостерігаємо за талановитими футболістами. Цього місяця ми обговоримо цю тему, коли будемо планувати трансфери.

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З трансфером Френкі де Йонга нам треба було поспішати, адже ми розуміли, що на нього претендувало чимало клубів, які хотіли його бачити у своїй команді", – передає слова Бартомеу Goal.

Нагадаємо, одноклубник Де Лігта Френкі де Йонг підписав з Барселоною контракт до літа 2024 року. Повідомляється, що сума трансферу – 75 млн євро, а з бонусами вона може досягнути 90. Контракт набере чинності після завершення поточного сезону, до цього часу де Йонг продовжить виступи за Аякс.

Аякс вчора разом з Де Лігтом і де Йонгом у красивому стилі переграли Реал на Сантьяго Бернабеу з рахунком 4:1 та вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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