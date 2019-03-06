toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСІ - ДИНАМО

Барселона підтвердила інтерес до Де Лігта

17:45 588 Читать на русском
Барселона підтвердила інтерес до Де Лігта
Маттейс Де Лігт / The Independent

Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу розповів, що в клубі спостерігають за 19-річним оборонцем Аякса Маттейсом Де Лігтом.

"Дійсно, Де Лігт знаходиться у нашому трансферному списку. Ми завжди спостерігаємо за талановитими футболістами. Цього місяця ми обговоримо цю тему, коли будемо планувати трансфери.

Де Йонг пояснив, чому обрав Барселону замість ПСЖ

З трансфером Френкі де Йонга нам треба було поспішати, адже ми розуміли, що на нього претендувало чимало клубів, які хотіли його бачити у своїй команді", – передає слова Бартомеу Goal.

Нагадаємо, одноклубник Де Лігта Френкі де Йонг підписав з Барселоною контракт до літа 2024 року. Повідомляється, що сума трансферу – 75 млн євро, а з бонусами вона може досягнути 90. Контракт набере чинності після завершення поточного сезону, до цього часу де Йонг продовжить виступи за Аякс.

Аякс вчора разом з Де Лігтом і де Йонгом у красивому стилі переграли Реал на Сантьяго Бернабеу з рахунком 4:1 та вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

Теги
Іспанія Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу Аякс Аякс Трансфери Френкі де Йонг Френкі де Йонг Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук